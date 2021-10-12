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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Школьники с Сумщины вернулись с «Challenge Fest» с кубками

В парке исторической реконструкции «Оствиця» в г. Ривне состоялся Всеукраинское физкультурно-оздоровительное мероприятие среди учащихся «Challenge Fest».

В его рамках были награждены победители и призеры III Зимней и Летней гимназиад Украины - 2021.

Школьники из Сумской области участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам по программе зимней гимназиады Украины и завоевали общекомандное І место.

В Летний гимназиаде наши ученики боролись за первенство по спортивной аэробике, легкой атлетике, греко-римской борьбе, дзюдо, стрельбе из лука, тхэквондо, настольному теннису, шахматам, плаванию, футболу, бокск, вольной борьбе и завоевали 17 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых медалей и впервые стали лучшими в общекомандном зачете среди всех областей Украины.

Сумскую область наградили кубками и грамотами Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.

Также на фестивале «Challenge Fest» работали локации по разным видам спорта - борьбе, стрельбе, метании копья, гребле, подъему веса, стритболу, флорболу, бадминтону, эстафетам, мини-турниры, показательные выступления, презентации популярных видов тренировок и современных видов спорта.

Спорт Challenge Fest Гимназиада Школьники
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