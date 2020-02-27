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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Дзюдоисты с Сумщины стали третьими на Гимназиаде

28 апреля в Сумах во Дворце студенческого спорта Сумского государственного университета (манеж) завершилась ІІІ Летняя гимназиада Украины по дзюдо.

В личных соревнованиях имеем следующие результаты:

Юноши:

весовая категория 73 кг:

I место - Магомед Хакимов (Запорожская область)

II место - Иван Казимиров (Киев);

III место - Илья Коцур (Львовская область)

III место - Артем Черкасов (Запорожская область).

весовая категория 81 кг:

I место - Владислав Деменко (Днепропетровская область);

II место - Богдан Коваль (Львовская область)

III место - Богдан Омельченко (Полтавская область)

III место - Назарий Чашук (Волынская область).

весовая категория 90 кг:

I место - Алексей Болдырев (Киев);

II место - Владислав Москвич (Днепропетровская область);

III место - Вячеслав Швец (Запорожская область)

III место - Дмитрий Онипко (Запорожская область).

весовая категория +90 кг:

I место - Илья Таран (Харьковская область)

II место - Федор Ярошенко (Киев);

III место - Ярослав Омельченко (Полтавская область)

III место - Назар Гузий (Запорожская область).

Девушки:

весовая категория 57 кг:

I место - Елизавета Изосимова (Полтавская область)

II место - Екатерина Гнатенко (Полтавская область)

III место - Мария Полякова (Киев);

III место - Виолетта Кумечко (Житомирская область).

весовая категория 63 кг:

I место - Юлия Кузьменко (Киев);

II место - Ирина Пщулковська (Запорожская область)

III место - Милана Посидюк (Запорожская область)

III место - Виктория Гриценко (Сумская область).

весовая категория 70 кг:

I место - Алиса Виденеева (Днепропетровская область);

II место - Мария Рыцкая (Сумская область);

III место - Мария Гришина (Киев);

III место - Ангелина Калиниченко (Харьковская область).

весовая категория +70 кг:

I место - Анна Мукан (Одесская область)

II место - Анастасия Демченко (Винницкая область)

III место - Валерия Кудрявцева (Сумская область).

В командных соревнованиях среди регионов такие результаты:

I место - г. Киев (551,5 очков)

II место - Запорожская область (466 очков)

III место - Сумская область (405,5 очков).

Спорт Гимназиада Дзюдо
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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