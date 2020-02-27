Дзюдоисты с Сумщины стали третьими на Гимназиаде

В личных соревнованиях имеем следующие результаты:
Юноши:
весовая категория 73 кг:
I место - Магомед Хакимов (Запорожская область)
II место - Иван Казимиров (Киев);
III место - Илья Коцур (Львовская область)
III место - Артем Черкасов (Запорожская область).
весовая категория 81 кг:
I место - Владислав Деменко (Днепропетровская область);
II место - Богдан Коваль (Львовская область)
III место - Богдан Омельченко (Полтавская область)
III место - Назарий Чашук (Волынская область).
весовая категория 90 кг:
I место - Алексей Болдырев (Киев);
II место - Владислав Москвич (Днепропетровская область);
III место - Вячеслав Швец (Запорожская область)
III место - Дмитрий Онипко (Запорожская область).
весовая категория +90 кг:
I место - Илья Таран (Харьковская область)
II место - Федор Ярошенко (Киев);
III место - Ярослав Омельченко (Полтавская область)
III место - Назар Гузий (Запорожская область).
Девушки:
весовая категория 57 кг:
I место - Елизавета Изосимова (Полтавская область)
II место - Екатерина Гнатенко (Полтавская область)
III место - Мария Полякова (Киев);
III место - Виолетта Кумечко (Житомирская область).
весовая категория 63 кг:
I место - Юлия Кузьменко (Киев);
II место - Ирина Пщулковська (Запорожская область)
III место - Милана Посидюк (Запорожская область)
III место - Виктория Гриценко (Сумская область).
весовая категория 70 кг:
I место - Алиса Виденеева (Днепропетровская область);
II место - Мария Рыцкая (Сумская область);
III место - Мария Гришина (Киев);
III место - Ангелина Калиниченко (Харьковская область).
весовая категория +70 кг:
I место - Анна Мукан (Одесская область)
II место - Анастасия Демченко (Винницкая область)
III место - Валерия Кудрявцева (Сумская область).
В командных соревнованиях среди регионов такие результаты:
I место - г. Киев (551,5 очков)
II место - Запорожская область (466 очков)
III место - Сумская область (405,5 очков).
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