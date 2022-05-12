У Глухові провели в останню путь двох захисників України Сьогодні, 18 травня, у Глухові попрощались одразу з двома військовослужбовцями 16 окремого мотопіхотного батальйону.

59-річний водій-механік БМП Володимир ЄРЕМЕНКО і 36-річний командир розвідувального взводу Олександр СТУПАЧЕНКО загинули 10 травня у важких боях на Луганщині. Побратими кажуть, що ті бої зупинили наступ ворога на одній із надскладних ділянок фронту. Про пекельні бої напишуть колись книжки, а поки глухівчани стають перед ГЕРОЯМИ на коліна і несуть оберемки квітів.

Володимира Єременка після прощання біля Трьох-Анастасіївського собору поховали на Новогребельському кладовищі.

Олександра Ступаченка провели від рідного будинку до Вознесенського кладовища.

Слова-спомини від товаришів по службі, співчуття від міського голови, море квітів... Ще мить - і постріли в небо востаннє відсалютують воїнам.

Глухівська громада у жалобі. І водночас ми славимо своїх захисників, дякуємо кожному за вірність і мужність.