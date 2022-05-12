За добу поліцейські Сумщини тричі знаходили наркотичні речовини

Вчора правоохоронці розкрили три наркозлочини: в містах Ромни та Путивль, а також в одному із сіл Сумського району.
Перший випадок стався в с. Нижня Сироватка. Дільничні офіцери поліції під час несення служби, на одній із вулиць міста, зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у 42-річного місцевого жителя правоохоронці виявили в кишені згорток з рослинною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
Другий злочин було розкрито в м. Ромни. Працівники сектору кримінальної поліції, під час поверхневої перевірки також виявили у 37-річного чоловіка згорток з марихуаною.
Третього злочинця викрито в м. Путивль. Дільничні офіцери поліції патрулюючи вулицею міста зупинили чоловіка. Під час поверхневої перевірки виявили у 46-річного місцевого жителя згорток із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.
У всіх випадках на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.
Зловмисники стверджували, що готували наркотики для власного вживання без мети збуту.
За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської області