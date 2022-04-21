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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:08253

У Сумах псевдоволонтери ошукали пенсіонерку

Мешканка обласного центру, довірившись псевдоволонтерам, втратила гаманець з грошима і телефон. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисників.

Учора, близько 16 години, до Сумського районного управління поліції звернулася 75-річна мешканка Сум. Жінка повідомила, що до неї прийшли два невідомих чоловіка та запитали чи потрібна їй допомога. 
 
Довірившись, потерпіла попрохала їх сходити до магазину за продуктами та дала гаманець з грошима. Через 10 хвилин один чоловік повернувся з пакетом продуктів, після чого попрохав телефон аби зробити дзвінок та вийшов у тамбур, однак жінка не виявила ні «помічників», ні грошей з телефоном. 
 
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину та вкотре закликають громадян бути максимально обережними при спілкуванні з незнайомцями та не довіряти підозрілим особам.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Шахрайство
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