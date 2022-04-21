У Сумах псевдоволонтери ошукали пенсіонерку Мешканка обласного центру, довірившись псевдоволонтерам, втратила гаманець з грошима і телефон. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисників.

Учора, близько 16 години, до Сумського районного управління поліції звернулася 75-річна мешканка Сум. Жінка повідомила, що до неї прийшли два невідомих чоловіка та запитали чи потрібна їй допомога.

Довірившись, потерпіла попрохала їх сходити до магазину за продуктами та дала гаманець з грошима. Через 10 хвилин один чоловік повернувся з пакетом продуктів, після чого попрохав телефон аби зробити дзвінок та вийшов у тамбур, однак жінка не виявила ні «помічників», ні грошей з телефоном.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину та вкотре закликають громадян бути максимально обережними при спілкуванні з незнайомцями та не довіряти підозрілим особам.

Відділ комунікації поліції Сумської області