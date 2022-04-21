У Сумах псевдоволонтери ошукали пенсіонерку

Лише за минулу добу до Шосткинського районного управління поліції звернулися двоє громадян, які постраждали від телефонних аферистів....
Місцева жителька виконала інструкції невідомого співрозмовника для нібито розблокування її банківської карти. А згодом з’ясувала, що потрапила у шахрайську пастку,...
Жертвою відомої шахрайської схеми «ваша родичка в поліції» стала 92-річна жителька одного з населених пунктів на Шосткинщині....
До поліції звернулась 52-річна жінка та повідомила про зникнення грошових коштів з двох її банківських карток....
Поліцейські викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа чужим гаджетом...