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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:44162

З понеділка в Сумах продовжиться видача продуктових наборів

Із понеділка, 16 травня, продуктові набори від держави видаватимуть особам з інвалідністю І та ІІ групи, які зареєстровані в межах Сумської міської територіальної громади.

Пункт видачі розташовуватиметься в Молодіжному центрі «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3).
Видаватимуть продуктові набори з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 на підставі оригіналів документів:
- паспорт;
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;
- документ, що підтверджує інвалідність;
- довідка до акту огляду МСЕК (із зазначення групи інвалідності).
Отримати консультації щодо гуманітарної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.

Общество
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

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