З понеділка в Сумах продовжиться видача продуктових наборів Із понеділка, 16 травня, продуктові набори від держави видаватимуть особам з інвалідністю І та ІІ групи, які зареєстровані в межах Сумської міської територіальної громади.

Пункт видачі розташовуватиметься в Молодіжному центрі «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3).

Видаватимуть продуктові набори з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 на підставі оригіналів документів:

- паспорт;

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;

- документ, що підтверджує інвалідність;

- довідка до акту огляду МСЕК (із зазначення групи інвалідності).

Отримати консультації щодо гуманітарної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.