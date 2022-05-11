З понеділка в Сумах продовжиться видача продуктових наборів

Пункт видачі розташовуватиметься в Молодіжному центрі «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3).
Видаватимуть продуктові набори з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 на підставі оригіналів документів:
- паспорт;
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;
- документ, що підтверджує інвалідність;
- довідка до акту огляду МСЕК (із зазначення групи інвалідності).
Отримати консультації щодо гуманітарної допомоги особам з інвалідністю І та ІІ групи можна за тел.: (050)4078384, (050)4078127.