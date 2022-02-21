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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:441

На Сумщині чоловік забив до смерті співмешканку

Вчора, близько о 18:30, до Роменського районного відділу поліції від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що від травм несумісних з життям померла 38-річна жителька міста.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події в квартирі на підлозі поліцейські виявили померлу жінку з численними пораненнями голови та тіла. У скоєному запідозрили 35-річного співмешканця загиблої. Оперативники швидко знайшли і затримали чоловіка, що спокійно йшов собі вулицею міста.

У скоєному зловмисник зізнався та все пояснив просто — жінку запідозрив у зраді. Брав до рук що попадеться то молоток, то кухонний ніж, то сокиру, і наносив удари.

Наразі правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

Право Вбивство
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