На Сумщині чоловік забив до смерті співмешканку

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події в квартирі на підлозі поліцейські виявили померлу жінку з численними пораненнями голови та тіла. У скоєному запідозрили 35-річного співмешканця загиблої. Оперативники швидко знайшли і затримали чоловіка, що спокійно йшов собі вулицею міста.
У скоєному зловмисник зізнався та все пояснив просто — жінку запідозрив у зраді. Брав до рук що попадеться то молоток, то кухонний ніж, то сокиру, і наносив удари.
Наразі правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
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