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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:0094

У Лебедині поліцейські викрили громадян у торгівлі самогоном та безакцизними цигарками

Поліцейські виявили два факти продажу безакцизних товарів та виготовлення самогону. Відносно правопорушників дільничні офіцери поліції склали адміністративні матеріали.

Під час патрулювання території міста Лебедин, поліцейські побачили чоловіка, який займався продажем тютюнових виробів, що не мали марок акцизного податку.

Поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 156 Кодекс України про адміністративні правопорушення (порушення правил торгівлі тютюновими виробами) та вилучили у нього 600 пачок цигарок.

Інший житель Лебедина організував вдома виробництво самогону. Правоохоронці вилучили та знищили близько 100 літрів закваски та самогонний апарат.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).

Поліція Сумщини

Право
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