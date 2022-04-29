На Охтирщині громадяни продовжують звертатися до поліції з бажанням добровільно видати зброю Правоохоронцями постійно проводиться профілактична робота з населенням щодо протидії незаконному поводженню зі зброєю та вибуховими предметами, роз'яснення положень чинного законодавства України у вказаній сфері.

Як результат до поліції звертаються громадяни з бажанням добровільно здати зброю та вибухонебезпечні предмети.

Так, в суботу до Охтирського районного відділу поліції звернувся 47-річний місцевий житель та добровільно видав працівникам поліції вибуховий пристрій, а саме гранату РГД-5 із запалом. Він пояснив, що знайшов її в лісовому масиві поблизу міста.

Крім того, вчора до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) звернувся 37-річний чоловік, який повідомив, що бажає добровільно видати вогнепальну зброю. Заявник пояснив, що перебуваючи на території одного з урочищ на околиці міста він виявив пістолет ПМ, з двома магазинами та 12 патронами калібром 9 мм.

Заявники усвідомлюючи, що незаконне поводження з вогнепальною зброєю може мати для них негативні наслідки правового характеру, а також те, що вказана зброя на даний час може бути використана для захисту від окупаційних військ, виявили бажання добровільно її видати працівникам поліції у встановленому законодавством порядку.

Поліція нагадує громадянам, що для добровільної видачі зброї, вибухових предметів чи речовин, а також боєприпасів вони можуть звернутися на лінію 102 або до будь-якого територіального підрозділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області