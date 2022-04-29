Не всі сумські жеки виконують свої обов’язки

Під час апаратної наради очільник Сум Олександр ЛИСЕНКО наголосив на необхідності виконання договірних відносин між компаніями-управителями та мешканцями багатоквартирних будинків.

Це стосується наведення ладу на прибудинкових територіях, дитячих майданчиках, у під’їздах та підвальних приміщеннях. Голова громади повідомив, що є відповідні скарги і звернення сумчан, тому і виникла необхідність порушити це питання.

«Договори повинні виконуватися. Все, що є в тарифі, – необхідно робити. Я розумію, що є проблемні моменти, тому керівники компаній-управителів повинні повідомити про це департамент інфраструктури міста, а вже далі – через профільного заступника працюватимемо над усуненням складних ситуацій. Якщо треба – запрошуємо всіх, кого потрібно, збираємося, обговорюємо і оперативно вирішуємо», – сказав міський голова.

Окрім того, традиційно обговорили підготовку до опалювального сезону 2022–2023 років. Олександр ЖУРБА повідомив, що теплогенеруючі компанії проводять роботи згідно зі своїми затвердженими планами. Наразі тривають гідравлічні випробування теплових мереж у багатьох точках міста.

У ході обговорення Олександр Лисенко доручив департаменту інфраструктури міста підготувати на розгляд АТ «СМНВО-Інжиніринг» пропозиції щодо прийняття до комунальної власності громади Котельні Північного промвузла.