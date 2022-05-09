Сумщину знову обстріляли з-за кордону

Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій.
Прильоти по Хотінській громаді.
Руйнувань та жертв немає.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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