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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:55310

У Шостці шахрай ошукав пенсіонерку на 7 тисяч гривень

Жертвою відомої шахрайської схеми «ваша родичка в поліції» стала 92-річна жителька одного з населених пунктів на Шосткинщині.

Літня жінка, аби допомогти доньці уникнути відповідальності, перерахувала аферисту усі свої заощадження.

На мобільний телефон 92-річної жительки одного з населених пунктів, що в Шосткинському районі, зателефонував невідомий. Він розповів, що її донька в магазині випадково дверима вдарила 5-річного хлопчика. Дитину забрала «швидка» до лікарні в тяжкому стані, а донька жінки знаходиться в поліції.

Аби допомогти їй уникнути відповідальності, телефонний співрозмовник запропонував літній жінці перерахувати 7 000 гривень на вказаний ним номер банківської картки. До того ж чоловік завірив співрозмовницю, що ці гроші підуть на лікування травмованої дитини.

Зібравши заощадження, літня пані пішла до найближчої крамниці, де можна через термінал поповнити банківську картку. Там вона попросила робітниць допомогти їй перерахувати гроші доньці, не розповівши їм причину такого переказу.

Коли ж бабуся зателефонувала доньці, то зрозуміла, що та стала жертвою афериста.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці радять громадянам не довіряти інформації отриманої від незнайомих телефонних співрозмовників, ким би вони не називались. У випадку, коли просять перерахувати гроші під різними терміновими приводами, найперше, що потрібно зробити – перервати розмову і покласти слухавку. Друге - зателефонувати людині, яка нібито потрапила у біду чи її найближчим родичам, і з’ясувати правдивість наданої інформації. Якщо не виходить зв’язатися, не переказуйте, не пересилайте і не передавайте свої гроші незнайомцям, за жодних обставин.

Поліцейські також просять громадян нагадати цю інформацію своїм літнім родичам, які можуть стати жертвою таких злочинів.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Шахрайство
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