Військові РФ обстріляли єврейський цвинтар на Сумщині – розпочато кримінальне провадження За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 травня 2022 року близько 18-ї год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаудар по території Глухівської громади Шосткинського району Сумської області. У результаті авіаудару пошкоджено поховання на старому єврейському цвинтарі. Мирні жителі Глухова не постраждали. Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області. Пресслужба обласної прокуратури