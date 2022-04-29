Тростянецьке відділення райуправління соцзахисту населення тепер з новими комп’ютерами Як повідомив голова Сумської облдержадміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, комп’ютерною технікою працівники соцзахисту забезпечені завдяки Міністерству цифрової трансформації України та особисто міністру Михайлу Федорову.

Заступник голови облдержадміністрації Олег Коваль нагадав, що в Тростянці відновили приміщення Тростянецького відділення Охтирського районного управління соціального захисту населення, яке було пошкоджене та розграбоване російськими окупантами.

Наприкінці квітня 11 працівників соціального захисту повернулися до виконання своїх професійних обов’язків: прийому документів, призначення та виплати житлових субсидій, пільг, компенсацій, реєстрації внутрішньо переміщених осіб тощо. Тепер з новою технікою вони зможуть працювати ще ефективніше.

Сумська ОВА