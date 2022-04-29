На Сумщину надходить гуманітарна допомога з Міжнародного фонду медичного співробітництва Наразі область отримала допомогу від цього фонду на загальну вартість більш ніж на 10 млн грн.

Зокрема, в Суми, Конотоп та Шостку фонд спрямував продуктові набори, консерви, дитяче харчування, муку, памперси.

Крім того, Сумський обласний онкодиспансер та Сумський обласний кардіодиспансер отримали медичні засоби, Конотопська ЦРЛ – апарат УЗД та медичні засоби, а Конотопська міська лікарня – медичні засоби та відеоларингоскоп.

Шосткинська районна лікарня завдяки фонду поповнилася відеоларингоскопом, приліжковими моніторами та медичними засобами, Шосткинська ЦПМСД – ліками.

«Дякуємо Міжнародному фонду медичного співробітництва за допомогу жителям та медичним закладам Сумщини», – наголосив голова Сумської облдержадміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Сумська ОВА