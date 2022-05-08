За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 64 вибухонебезпечних предмети 7 травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили та ідентифікували 7 одиниць вибухонебезпечних предметів, які разом з 57 боєприпасами виявленими раніше знищили.

Серед них реактивний та артилерійські снаряди, гранатометний постріл, ручні гранати та інші вибухонебезпечні предмети. Дані боєприпаси були виявлені на території Охтирського, Сумського районів, у містах Тростянець та Конотоп.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області