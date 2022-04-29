У Сумах розпочинають видачу продуктових наборів від держави З вівторка, 10 травня, у Сумах розпочнуть видавати продуктові набори, надані мешканцям нашої територіальної громади державою.

Про наповнення таких наборів та порядок їх видачі сумчанам розповіли під час брифінгу заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ і директор департаменту соціального захисту населення Тетяна МАСІК.

Така видача відбуватиметься відповідно до Урядової постанови від 20 березня 2022 року №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» та розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації від 19 квітня 2022 року №125-од.

«Такі продуктові набори видаються населенню для формування місячного запасу з подальшим використанням у період особливого стану, – повідомив заступник міського голови. – Тобто це така гуманітарна допомога, яка надається разово, має бути у резерві громадян на особливий період, хоча, звісно, ніхто не забороняє використовувати ці продукти на власний розсуд».

Постановою визначено чіткий перелік та вагу продовольчих товарів, які повинні бути в такому наборі. Закуплені вони за кошти Державного бюджету та доставлені з інших областей країни, де не відбувалися активні бойові дії. Вантаж отримує обласна військова адміністрація, яка надалі розподіляє його по районах та громадах, відповідно до затвердженого головою адміністрації порядку.

Станіслав Поляков розповів, що товари надходили протягом кількох тижнів та доукомплектовувалися, аби сформувати набір з повним врахуванням передбаченого переліку. А такий становить: крупи (2 кг), макаронні вироби (1 кг), олія соняшникова (1 л), консерви м’ясні/рибні, бобові (2,5 кг), цукор (1 кг), молоко пастеризоване (5 л) або його замінник (згущене чи сухе молоко) (2 кг), хлібобулочні та кондитерські вироби (1 кг), чай/кава (200 г). Постановою допускається відхилення ваги продуктів до 20%.

«Ми спільними зусиллями працівників галузі освіти, культури, молоддю фасували набори продуктами, які отримували, щоб вони чітко відповідали затвердженому переліку та вазі з врахуванням допустимого відхилення, – розповів посадовець. – Зауважу, що у підсумку один набір складається з двох пакетів загальною вагою близько 10 кг».

Для Сумської міської територіальної громади розподілом наразі передбачено близько 130 тисяч наборів.

«З наступного тижня ми стартуємо з видачею гуманітарної допомоги та запланували, що розпочнемо з сумчан пільгових категорій», – сказав Станіслав Поляков.

Тож на першому етапі передбачено 5200 наборів для таких категорій, як:

- багатодітні сім’ї (троє та більше дітей);

- сім’ї, де є діти з інвалідністю;

- опікуни, під опікою яких перебувають повнолітні недієздатні особи;

- внутрішньо переміщені особи, які з 24 лютого переїхали до Сумської міської тергромади та перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення.

На наступному етапі, орієнтовно за тиждень, допомогу отримають сумчани з інвалідністю, далі – інші пільгові категорії та решта мешканців територіальної громади, про що буде повідомлено пізніше.

Видача відбуватиметься у трьох облаштованих пунктах:

- школа № 7;

- школа № 10;

- школа № 23.

Вони працюватимуть з 10 по 13 травня включно з 10:00 до 16:00.

Як розповіла директор департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік, отримати набори необхідно особисто. Для цього з собою потрібно мати такі документи:

- паспорт;

- довідку про присвоєння ІНН;

- документи, які підтверджують статус особи (посвідчення, довідки, рішення суду тощо).

Якщо особа має декілька статусів, то буде надаватися продовольчий набір лише по одному з них, підкреслила Тетяна Масік.

Під час видачі здійснюватиметься онлайн-облік тих, хто отримав відповідно до сформованої бази департаменту соцзахисту населення.

«Якщо особа не має можливості самостійно підійти за набором, за неї це може зробити інша людина, наприклад, родич або сусід, але він повинен мати як оригінали документів людини, за яку отримує, так і власний паспорт, – пояснила Тетяна Масік. – І у базі буде зроблена відповідна позначка».

Вона озвучила також номери контактних телефонів, за якими можна проконсультуватися щодо умов та порядку отримання гуманітарної допомоги: (050)4078384, (050)4078127. Вони працюватимуть у будні протягом робочого дня. За цими номерами можуть звертатися також сумчани, які не мають можливості отримати допомогу ані особисто, ані за допомогою інших осіб, та ті, хто має документи, які підтверджують пільговий статус, але не перебуває на обліку в департаменті соціального захисту населення.

«Закликаємо сумчан: не треба створювати черги, намагатися отримати набори в перший же день. Усім, хто мають відповідний статус, нададуть їх», – запевнив Станіслав Поляков.