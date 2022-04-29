Екоінспекція відібрала проби ґрунту на місці ворожого бомбардування нафтогазовидобувного комплексу Державною екологічною інспекцією у Сумській області в межах повноважень та компетенції реалізуються заходи щодо оцінки збитків завданих довкіллю внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та підготовка відповідних матеріалів Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України для підготовки позову у Міжнародний суд ООН.

В рамках реалізації даних заходів та опрацювання інформації Сумської обласної військової адміністрації встановлено, що в період 08.03. – 10.03.2022 внаслідок здійснення ракетно-бомбових ударів збройними силами російської федерації по території та об’єктам нафтогазовидобувного комплексу відбувся витік в навколишнє середовище та горіння нафтової суміші.

З метою розрахунку шкоди заподіяної навколишньому середовищу внаслідок забруднення земельних ресурсів та неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, фахівцями Інспекції спільно з іншими уповноваженими структурами, обстежено територію об’єкту, який зазнав ракетно-бомбових ударів збройними силами російської федерації.

В результаті проведених заходів відібрано 9 об’єднаних проб ґрунту для визначення якісного та кількісного вмісту забруднюючих речовин, а відповідними фахівцями здійснено геодезичну зйомку забруднених земельних ділянок.

Наразі триває опрацювання отриманої інформації та матеріалів після чого будуть розраховані завдані довкіллю збитки.