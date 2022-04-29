Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:30187

Екоінспекція відібрала проби ґрунту на місці ворожого бомбардування нафтогазовидобувного комплексу

Державною екологічною інспекцією у Сумській області в межах повноважень та компетенції реалізуються заходи щодо оцінки збитків завданих довкіллю внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та підготовка відповідних матеріалів Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України для підготовки позову у Міжнародний суд ООН.

В рамках реалізації даних заходів та опрацювання інформації Сумської обласної військової адміністрації встановлено, що в період 08.03. – 10.03.2022 внаслідок здійснення ракетно-бомбових ударів збройними силами російської федерації по території та об’єктам нафтогазовидобувного комплексу відбувся витік в навколишнє середовище та горіння нафтової суміші.
З метою розрахунку шкоди заподіяної навколишньому середовищу внаслідок забруднення земельних ресурсів та неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, фахівцями Інспекції спільно з іншими уповноваженими структурами, обстежено територію об’єкту, який зазнав ракетно-бомбових ударів збройними силами російської федерації.
В результаті проведених заходів відібрано 9 об’єднаних проб ґрунту для визначення якісного та кількісного вмісту забруднюючих речовин, а відповідними фахівцями здійснено геодезичну зйомку забруднених земельних ділянок.
Наразі триває опрацювання отриманої інформації та матеріалів після чого будуть розраховані завдані довкіллю збитки.

Державна екологічна інспекція у Сумській області

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Екоінспекція відібрала проби ґрунту на місці ворожого бомбардування нафтогазовидобувного комплексу
Сегодня 09:30
У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО)
Вчера 17:58
Електронні квитки на потяги можна буде придбати виключно на сайті Укрзалізниці
Вчера 17:31
У Шостці розпочало мовлення Радіо КУЛЬТУРА
Вчера 17:16
Завтра у Сумах попрощаються із захисником України
Вчера 17:13
У Шостці поліцейські «гарячим слідом» затримали крамничного крадія
Вчера 16:42
Сумчанка стала чемпіонкою Європи з бодібілдингу та фітнесу
Вчера 16:20
На Сумщині вибухотехніки розміновують знищену і покинуту росіянами військову техніку
Вчера 16:14
У Ромнах поховають загиблого на Донбасі героя
Вчера 15:39
Три прикордонника з Білопільщини загинули, захищаючи Україну
Вчера 15:37
У Сумах поліцейські викрили чоловіка у виготовленні самогону
Вчера 15:33
8-9 травня високий ризик масованих обстрілів
Вчера 15:10
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
Вчера 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
Вчера 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
Вчера 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.