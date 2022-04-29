Електронні квитки на потяги можна буде придбати виключно на сайті Укрзалізниці Укрзалізниця тимчасово обмежить продаж квитків через партнерські сервіси ПриватБанк Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Як повідомляють у прес-службі Укрзалізниці, обмежено продаж квитків через такі партнерські сервіси, як Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Натомість електронні проїздні документи можна буде придбати через офіційний сайт Укрзалізниці.

З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Тим часом квитки на поїзди по України та на Київську кільцеву електричку досі можна придбати у чат-ботах Укрзалізниці.

Рішення про обмеження продажу є тимчасовим та прийняте через убезпечення онлайн-системи від збоїв в роботі. Також у повідомленні наголосили, що якщо система зависне під час купівлі квитка онлайн, гроші повернуть через 3-10 банківських днів.