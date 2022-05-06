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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:09180

Поліція Контопщини продовжує виявляти незаконний вилов риби

На території всієї країни тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Нерест», у рамках проведення яких правоохоронці задокументували факт незаконного рибного промислу.

Так, у ході відпрацювання території обслуговування працівники відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції викрили 64-річного місцевого мешканця, який здійснював незаконний вилов риби на одному з водоймищ району.

Незважаючи на сезонну заборону, чоловік за допомогою сітей виловив 132 рибини. Правоохоронці вилучили сіті та незаконний улов правопорушника.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Поліція Сумщини

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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