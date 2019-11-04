Сумчанка стала пятой на чемпионате Европы по бодибилдингу

Представительница Сумской Федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко стала пятой в категориях «веллнесс» до 158 см и среди мастеров 35+.
Двукратный чемпион мира по бодибилдингу сумчанин Юрий Зимогляд получил заслуженную награду от Международной федерации бодибилдинга....
В Черкассах проходит чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....
Серебряный призер чемпионата Украины по бодибилдингу Татьяна Москаленко стала мастером спорта....
Сегодня, 8 ноября, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по бодибилдингу....
2 ноября в Виченце (Италия) прошел еще один турнир о бодибилдингу TROFEO DUE TORRI....