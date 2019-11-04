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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38267

Сумчанка стала пятой на чемпионате Европы по бодибилдингу

В испанской Санта-Сусане проходит чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу.

Представительница Сумской Федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко стала пятой в категориях «веллнесс» до 158 см и среди мастеров 35+.

Спорт Бодибилдинг Татьяна Москаленко
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Василь Хома
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