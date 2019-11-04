Сумчанка стала пятой на чемпионате Европы по бодибилдингу В испанской Санта-Сусане проходит чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу.

Представительница Сумской Федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко стала пятой в категориях «веллнесс» до 158 см и среди мастеров 35+.