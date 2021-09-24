Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу

В первый день соревнований чемпионкой по велнесу до 163 см и абсолютной победительницей стала представительница Сумской областной федерации Татьяна Москаленко.
В категории «бодифитнес более 168 см» сумчанка Юлия Снежко стала пятой.
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