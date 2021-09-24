Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу 30 октября в Полтаве начался чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу от Национальной Федерации бодибилдинга Украины.

В первый день соревнований чемпионкой по велнесу до 163 см и абсолютной победительницей стала представительница Сумской областной федерации Татьяна Москаленко. В категории «бодифитнес более 168 см» сумчанка Юлия Снежко стала пятой.