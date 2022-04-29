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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:42291

У Шостці поліцейські «гарячим слідом» затримали крамничного крадія

Кілька хвилин знадобилося співробітникам поліції аби затримати зловмисника, який неодноразово скоював крадіжки з магазину.

У телефонному режимі до дільничного офіцера поліції звернулася адміністраторка одного з магазинів Шостки. Вона розповіла, що переглядаючи запис із камер відеонагляду з торговельної зали магазину, вони побачили невідомого, який викрав з полиці машинку для підстригання волосся. За кілька годин він знову повернувся й незаконно заволодів ще однією машинкою.

Поки дільничний офіцер поліції встановлював особу зловмисника, заявниця знову зателефонувала правоохоронцю й повідомила, що вказаний чоловік зараз знаходиться біля їх крамниці.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, дільничний разом із черговим нарядом групи реагування патрульної поліції знайшли та затримали підозрюваного.

Ним виявився раніше судимий 40-річний житель Шостки.

Правоохоронці вже вилучили у нього одну з викрадених речей, іншу він встиг продати невідомому.

У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 

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