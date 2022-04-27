У Сумах рада підприємців шукала можливості для бізнесу, що потерпає від агресії рф 5 травня 2022 року у приміщенні Конгрес-центру Сумського держуніверситету відбулося засідання ради підприємців при Сумській облдержадміністрації.

Цього разу темою розмови під головуванням першого заступника керівника обласної військової адміністрації Тараса Савченка стало питання ефективної зайнятості населення області в період воєнного часу.

Члени ради підприємців, представники облдержадміністрації, обласного центру зайнятості, фонду підтримки підприємництва, обласної ради, банківських установ, громадських організацій підприємців та науковців обговорили проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану» від 29.04.2022 № 7311, піднімали питання щодо створення регіонального фонду для часткової або повної компенсації бізнесу, який був зруйнований або частково пошкоджений під час бойових дій. Програма компенсації (оренди, податків тощо) для підприємців, які на даний час залишаються у лавах ТРО/добробатів і не можуть вести свій бізнес.

Про проведення для робітників, які втратили роботу внаслідок військової агресії РФ, навчань з питань організації бізнесу, допомогу на відкриття власної справи розповів, зокрема, директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Учасники наради розглянули також питання щодо розширення фінансування програми підтримки підприємців (компенсація відсотків за кредити на ФОП), державні програми підтримки малого бізнесу, аграріїв, підприємств «Доступні кредити 5-7-9%»; міжнародних донорських організацій та програми міжнародної допомоги, що працюють в Україні з метою підтримки бізнесу під час війни Росії проти України; внесли зміни до «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2022-2026 роки» щодо нових форм фінансової підтримки підприємців, з розрахунком прогнозної суми коштів на фінансову підтримку з обласного бюджету.