Чому на Роменську та Білопільську не їздять тролейбуси? Таке питання останнім часом задають пасажири операторам «гарячої» лінії КП СМР "Електроавтотранс" та у соціальних мережах чи не щодня.

Про причини

Аварія сталася в ніч проти 23 квітня. Після виїзду аварійних бригад на місце, з’ясувалося, що знеструмленою виявилася центральна частина Сум. В результаті кропіткої роботи енергослужби КП СМР «Електроавторанс» на 7:00 ранку рух тролейбусів вдалося частково відновити (деякі, аби не допустити транспортного колапсу, перевозили пасажирів за зміненими схемами маршрутів). Однак, ділянка вул. Чорновола – вул. Роменська – Білопільський шлях так і залишилася без живлення.

Про перебіг ремонтних робіт

Протягом 2-х тижнів аварійні бригади «Електоавтотрансу» разом з іншими фахівцями профільних організацій працюють у посиленому режимі. За цей час в ході проведення робіт вдалася з’ясувати, що знеструмлення зумовлене пошкодженням ізоляції підземного кабелю, що унеможливлює його експлуатацію у подальшому: шукаючи головне місце пошкодження, ми нарахували 196 муфт (*до слова, перша з них була встановлена у 1971 році); ситуація загострилася в результаті березневого артобстрілу (*від вибухової хвилі почався процес зміщення грунту).

Коли поїдуть?

Наразі керівництво КП СМР «Електроавтотранс», опрацювавши висновки профільних експертів, звернулося із офіційним листом до міського голови м. Суми, де прописано усі виявлені проблеми та запропоновані шляхи вирішення. Станом на сьогодні відомо, що міський голова Олександр ЛИСЕНКО, розуміючи масштабність проблеми і актуальність зазначених напрямків для громади м. Суми, пообіцяв не тільки винести питання термінового ремонту на розгляд виконкому, а й сприятиме виділенню коштів на ремонт та часткову заміну кабелю й тролеї.

Передбачаючи питання «Чому не можна пустити туди автобуси», директор КП СМР «Електроавтотранс» Андрій НОВИК зазначає: «Враховуючи економічні та технічні можливості, КП СМР «Електроавтотранс» випускає на лінію максимальну кількість комунального транспорту, на яку спроможне в нелегких умовах сьогодення. Хочу нагадати, що проблема із пальним (*яка виникла із початком військового стану в Україні), нікуди не зникла. Разом зі службою руху опрацьовуємо усі можливі варіанти по відновленню транспортного сполучення. Зокрема, мною надане доручення розробити оптимальну схему для роботи у цьому напрямку комунальних автобусів. Як варіант, це стане можливим за умови часткового скасування спецрейсів, які були організовані ще у лютому і не припиняють своєї дії і до сьогодні, та дублювання комунальними автобусами схем деяких тролейбусних маршрутів, зокрема №1 та №5».

Колектив підприємства звертається до пасажирів із проханням з розумінням сприймати ситуацію. Про точні дати звершення робіт мова не може йти, адже це явище непрогнозоване, однак, зі свого боку робимо усе можливе, аби відновити рух тролейбусів якнайшвидше.