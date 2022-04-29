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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:05373

Сумчан запрошують на благодійне тренування

Сумські спортсменки Оксана Шкурат та Яна Тимошенко організують тренування для всіх бажаючих аби допомогти теробороні.

«Друзі, ми вирішили провести відкрите благодійне тренування і зробити одразу дві корисні справи:

- повноцінне бігове тренування для тіла;

- та збір коштів захисникам з нашого клубу @acs__team для душі.

Де: м. Суми, стадіон «Авангард».

Коли: 7 травня о 10:00.

У програмі тренування:

- професійна бігова розминка;

- вправи на мобільність та баланс з бар’єрами;

- спеціальні бігові вправи для техніки;

- комплекс на активацію та зміцнення м’язів;

- заминка, гнучкість.

Тренування проводять учасниця Олімпійських ігор Оксана Шкурат та учасниця чемпіонату світу з гірського бігу Яна Нагорна-Тимошенко.

Зібрані кошти будуть передані ТрО «Акула 13».

Спорт
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