Сумчан запрошують на благодійне тренування

«Друзі, ми вирішили провести відкрите благодійне тренування і зробити одразу дві корисні справи:
- повноцінне бігове тренування для тіла;
- та збір коштів захисникам з нашого клубу @acs__team для душі.
Де: м. Суми, стадіон «Авангард».
Коли: 7 травня о 10:00.
У програмі тренування:
- професійна бігова розминка;
- вправи на мобільність та баланс з бар’єрами;
- спеціальні бігові вправи для техніки;
- комплекс на активацію та зміцнення м’язів;
- заминка, гнучкість.
Тренування проводять учасниця Олімпійських ігор Оксана Шкурат та учасниця чемпіонату світу з гірського бігу Яна Нагорна-Тимошенко.
Зібрані кошти будуть передані ТрО «Акула 13».