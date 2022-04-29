На Сумщині прикордонний парк броньованої техніки посилено трофейним БМП-2 Прикордонники в складі Сил оборони та разом з усім українським народом продовжують боронити українську землю від окупантів.

Відсьогодні на Сумщині прикордонники захищатимуть кордон й на трофейній російській військовій техніці. Захисники кордону отримали у своє розпорядження від голови Роменської військової адміністрації Дениса Ващенка, який свого часу проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Сумщині, трофейний російський БМП-2.

Передаючи охоронцям кордону бойову машину ДенисВащенко зазначив, що дана техніка дісталася як трофей. «Я дякую хлопцям-добровольцям, які стали на захист, саме нашого Роменського району, та всієї України й Сумської області. Дістали, відремонтували і сьогодні ми з радістю передаємо цей трофей прикордонникам для того, щоб вони обороняли наш кордон, давали гідну відсіч російським окупантам і боронили нашу землю. Дякую!», - зазначив Денис Ващенко.

Прикордонники разом з побратимами з Сил оборони продовжують утримувати визначені позиції та давати по зубах російському агресору.

Слава Україні!

Східне регіональне управління ДПСУ