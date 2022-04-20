На Шосткинщині чоловік двічі пропонував хабар поліцейським Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно громадянина, який двічі намагався дати «хабар» за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стіні сп’яніння.

Працівники групи реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції під час патрулювання виявили автомобіль, який застряг по дорозі в с. Марчихина Буда, що на Ямпільщині. Спілкуючись з водієм, поліцейські відчули від нього запах спиртного та запропонували пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння.

Чоловік відмовився, але на камеру все таки зізнався, що вжив 300 грамів алкоголю та почав пропонувати співробітникам поліції 20 000 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці попередили водія, що за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність, але його це не зупинило.

Під час складання на порушника адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), він намагався ще раз домовитися з працівниками поліції, пропонуючи гроші.

Після цього на місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції для документування факту пропозиції неправомірної вигоди. Тепер 32-річному чоловіку за цей вчинок загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Слідство триває, інформує Відділ комунікації поліції Сумської області.