У Сумах продовжили термін проведення місячника з благоустрою Під час щопонеділкової апаратної наради міський голова Олександр ЛИСЕНКО повідомив, що загальноміський місячник з благоустрою триватиме до 14 травня включно.

До списку заходів, які необхідно виконати, ввійшли наведення ладу на прилеглих до всіх підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, територіях, впорядкування газонів, квітників, приведення до належного стану фасадів, вітрин, прибережних смуг, вирубка порослі, прибирання листя, сміття.

Олександр Лисенко зазначив, що в закладах освіти та охорони здоров’я вже навели лад. Така ж ситуація і по багатьом іншим об’єктам комунальної та приватної власності, де керівники сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків.

Директор департаменту інфраструктури Олександр ЖУРБА повідомив, що наразі зібрали понад 160 м.куб. сміття. Посадовець нагадав, що до прибирання міста можуть долучатися всі охочі. Координація щодо участі в місячнику з благоустрою політичних партій, громадських формувань, волонтерів, депутатських фракцій та громадян здійснюється за тел.: 70-06-02, 70-05-93.

З питань вивезення сміття з об’єктів прибирання необхідно звертатися до начальника відділу санітарного очищення міста та поводження з ТПВ управління благоустрою департаменту інфраструктури міста за тел.: 70-05-97.