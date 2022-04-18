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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:49251

Добровольці тероборони, утвореної територіальною громадою, отримають статус учасника бойових дій

Після припинення воєнного стану в Україні добровольці тероборони, утвореної територіальною громадою, отримають статус учасника бойових дій.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів звернувся до Міністерства у справах ветеранів України щодо стану виконання Закону України від 15.03.2022 за реєстр. № 2121-IX «Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України і надання їм соціальних гарантій».

Так, законом розширено коло осіб віднесених до числа учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відповідний статус матимуть:

- добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

- особи зі складу добровольчого формування територіальної громади,

- особи зі складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону,

- особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Також змінами у чинному законодавстві розширено перелік осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідний перелік доповнено особами, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка» та особами, які нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів.

 Закон розмежовує осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України і сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни. Таким чином запроваджується системний підхід у державній політиці щодо підтримки відповідних категорій громадян, що здійснювали героїчну діяльність по захисту суверенітету України.

За даними Міністерства, Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відновить свою роботу після припинення або скасування воєнного стану в Україні, згідно з рішенням Уряду.

«Буде розроблено відповідний порядок надання зазначеним особам даного статусу», - зазначає Міністерство у справах ветеранів України.

Після набуття добровольцями тероборони, утвореної територіальною громадою, відповідного правового статусу (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни) або ж, у разі їх загибелі, членами їхніх сімей статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України, їм надаватимуться пільги.

Общество Добровольці тероборони Статус учасника бойових дій
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