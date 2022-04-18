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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28236

На Сумщині рятувальники допомагають громадянам повертатися до нормального життя

На території області в населених пунктах, які зазнали ворожих ударів триває процес відновлення у повному обсязі всіх складових забезпечення життєдіяльності населення.

Активну допомогу у даній роботі комунальним,  іншим службам та звичайним громадянам надають рятувальники.
Так, 20 квітня до Служби порятунку звернулася по допомогу літня жителька смт Велика Писарівка, що на Охтирщині. Ще під час вторгнення окупаційних військ її житловий будинок зазнав ворожого артудару. Рятувальники розрізали зруйновані конструкції та розібрали завали в оселі, що дало змогу жінці потрапити до кімнати та забрати необхідне їй домашнє майно. 
Всього для надання допомоги залучалося 8 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Общество
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