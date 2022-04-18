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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:20191

У Сумах патрульні розшукали п’яного водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригоди

Патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Герасима Кондратьєва. Там невідомий водій допустив наїзд на припаркований автомобіль заявника, а потім місце події залишив.

Завдяки очевидцям охоронці порядку розшукали керманича транспортного засобу Skoda Fabia, який і вчинив ДТП. 41-річний чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Свою причетність до автопригоди він заперечував, а потім додав, що вживав алкоголь після ДТП.

На громадянина патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП.

Рішення приймати суд.

Патрульна полыцыя Сумщини

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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