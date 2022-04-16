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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:18323

Сумські підприємниці підтримують переселенок за допомогою підвішених покупок

«Ми з Маріуполя, в наш будинок влучив снаряд, усе згоріло», «Я з Рубіжного, зараз у Львівській області, втекли в самих трусах», «Добрий день, ми з Попасної, від квартири у нас залишились тільки ключі. Мій розмір — 85А».

Отримуючи в дірект такі повідомлення, засновниці сумського бренду жіночої білизни Lola Bra Катерина Збукарєва та Анна Шипіль надсилають їхнім авторам комплект безкоштовно. Це стало можливим, коли на сайті магазину запровадили опцію підвішеної покупки: кожен може оплатити зі знижкою білизну, залишивши її тим, хто потребує такого, та не має змоги придбати. Зараз на сайті Lola Bra підвішено понад 800 комплектів. Благодійну білизну, кажуть засновниці, вже отримали дівчата з Маріуполя, Харкова, Луганської та Донецької областей.

Перший комплект білизни Катерина й Анна відшили у 2014 році. Згодом домашня майстерня виросла у власне виробництво із шоурумом у Сумах. 

Білизну Lora Bra можна підвісити для жінок, які її потребують

До початку повномасштабного вторгнення підприємство силами п’ятьох робітників виготовляло 300-600 комплектів на місяць. 2020 року Lola Bra доповнили асортимент спортивними колекціями та пишалися відомими клієнтами, серед яких TAYANNA, Даша Астаф’єва, Ірина Монатік і Катя Сільченко.

Команда на місяць зупиняла роботу, довелося замінити вибиті вибуховою хвилею шибки у швацькому цеху. Кравчині працюють без вихідних, роблячи перерви під час повітряних тривог і перебоїв у електропостачанні.‍

«На початку війни було багато сумнівів, думок виїхати за кордон. Над містом курсували винищувачі, розбили кілька приватних будинків, а частину області окупували. Згодом ми себе опанували й відновили роботу: реанімували соцмережі та почали продавати білизну, яка була в наявності. Пошта не працювала: надсилали з людьми до найближчого відділення. Зараз живемо з розумінням: робимо все, що можемо. Радіємо, коли наші «підвішені» комплекти потрапляють до власниць: так добро передається від жінки до жінки. А ще вся наша команда перейшла на українську мову в робочому спілкуванні», — розповідає співзасновниця бренду Анна Шипіль.

Долучитися:

Підвісити білизну на сайті Lora Bra (один комплект — 300 гривень)

Замовити білизну або підписатися: 

Інстаграм LOLA BRA

Сайт

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