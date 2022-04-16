В Україні тестують національне оповіщення ДСНС спільно з мобільними операторами Київстар, Vodafone, lifecell продовжує розгортання системи оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Наразі проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast. Таке оповіщення буде використовуватись для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.

Протягом періоду тестувань на екрані телефону абонентів мобільних операторів Київстар, Vodafone, lifecell можуть з’являтися повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, яке супроводжуватиметься гучним сигналом. Про закінчення тестового періоду і запуск системи абонентів буде додатково повідомлено.

ДСНС України