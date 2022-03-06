Сумщина втратила героя Кононенка Олександра

Колектив Ганнівсько-Вирівської гімназії глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
ПРЯДКИ ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, випускника 2009 року, який загинув 9 квітня,...
Про це повідомляє Конотопська міська рада....
У четвер, 7 квітня, в Сумах відбудеться прощання із сумчанином, військовослужбовцем Даніілом Ігнатенком....
Про це повідомляє Боромлянська територіальна громада....
Учора Шостка провела в останню путь захисника України Романа Бердинова, військового 13-го батальйону 58-ї бригади. Про це повідомив Шосткинський міський...