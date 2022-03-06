Сумщина втратила героя Кононенка Олександра Про непоправну втрату йдеться у повідомленні Миколаївського старостинського округу Роменської міської територіальної громади на публічній сторінці у фейсбуці.

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!!!

З сумом повідомляємо, що сьогодні, після несумісних з життям поранень, обірвалося життя хороброго бійця Збройних Сил України, нашого земляка з с. Калинівка

КОНОНЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.

Ми втратили людину на злеті життя, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном. Йому було лише 27 років…

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами…

Світла пам'ять про справжнього Героя-Захисника назавжди залишиться в наших серцях.