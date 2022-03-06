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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:29703

Сумщина втратила героя Кононенка Олександра

Про непоправну втрату йдеться у повідомленні Миколаївського старостинського округу Роменської міської територіальної громади на публічній сторінці у фейсбуці.

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!!!
З сумом повідомляємо, що сьогодні, після несумісних з життям поранень, обірвалося життя хороброго бійця Збройних Сил України, нашого земляка з с. Калинівка
КОНОНЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
Ми втратили людину на злеті життя, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном. Йому було лише 27 років…
Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами…
Світла пам'ять про справжнього Героя-Захисника назавжди залишиться в наших серцях.
 
Общество Загиблий воїн
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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