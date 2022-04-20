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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Тростянці вогнеборці оперативно ліквідували пожежу в житловому будинку

19 квітня о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку по вул. Зарічна у м. Тростянець. На гасіння прибув черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загоряння сталося у ванній кімнаті. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у захисних апаратах. О 16:13 вдалося локалізувати пожежу, запобігши поширенню її з осередку горіння на інші кімнати та весь будинок. О 16:42 полум’я повністю приборкали. 

Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі. Для запобігання таким випадкам не вмикайте одразу кілька електроприладів, що може призвести до перевантаження електромережі та подальшого загоряння. Дотримуйтеся у побуті правил пожежної безпеки!    

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество
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