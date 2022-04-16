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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:26580

У Сумській обласній раді відбулися кадрові зміни

Відбулося засідання 12-ї сесії Сумської обласної ради восьмого скликання. Воно пройшло сьогодні, 20 лютого. На порядку денному – понад 10 питань.

Першим було дострокове припинення повноважень та звільнення з посади першого заступника голови Сумської обласної ради Олександра Стрельченка, обраного до обласної ради від ПП «Опозиційна платформа – За життя». У таємному голосуванні взяли участь 39 депутатів. Результат волевиявлення обласних обранців зачитав голова лічильної комісії Микита Баня. Усі проголосували одноголосно.

Володимир Войтенко запропонував додати до порядку денного питання щодо дострокового припинення дії контракту, укладеного з генеральним директором СОКАП «Сумиоблагроліс» Олександром Будником, також обраного від ОП-ЗЖ. Депутати більшістю голосів це рішення погодили.

Також кадрова зміна відбулася і в керівництві постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики. Замість Миколи Ільченка (ОП-ЗЖ) комісію очолила Оксана Кужель («Слуга народу»).

Сумська облрада

Политика
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