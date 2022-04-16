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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:18563

Окупанти облаштовують позиції на кордоні з Сумщиною - ДПСУ

Російські окупанти проводять інженерне облаштування позицій та спостережних постів на ділянках кордону, що межують з Чернігівською та Сумською областями.

Про це повідомив під час брифінгу у середу помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає УНН.

«Ми спостерігаємо, що по той бік кордону на окремих напрямках навпроти Чернігівської та Сумської областей ворог проводить інженерне облаштування позицій та спостережних постів. Крім того, у російському прикордонні відмічались окремі переміщення військової техніки», - сказав Демченко.

При цьому він повідомив, що в межах відновлення контролю над державним кордоном у межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки кордону.

Також зі слів речника, на кордоні з білоруссю та на кордоні з Молдовою на ділянці з Придністров'ям зміна обстановки не відмічається.

«У той же час ми також фіксуємо проведення росією збройних провокацій на українсько-російській ділянці кордону із послідовним звинуваченням у цьому саме української сторони», - повідомив Демченко.

Общество
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