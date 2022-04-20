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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:42568

Поліція Конотопщини розшукує шахраїв, які збагатилися майже на 100 тисяч гривень

За одну добу жертвами шахрайських схем стали двоє місцевих мешканок. У поліції за даним фактом вже відкрили кримінальні провадження та розпочали досудове розслідування.

До поліції звернулась 26-річна місцева жителька, яка розповіла, що через один із месенджерів з нею зв’язалася невідома жінка та повідомила, що хотіла би придбати дитячі речі, які заявниця напередодні виставила на продаж на сайті оголошень. Домовившись про ціну, потерпіла виконала всі інструкції покупця ніби то для перерахунку грошей на її банківську карту. Через деякий час, жінка помітила зникнення з її рахунку більше 23 000 гривень та зрозуміла, що це були шахраї.

Ще однією жертвою шахрайства стала 38-річна конотопчанка. Вона розповіла, що до неї зателефонувала невідомий, який назвався представником однієї з компаній мобільного зв’язку. В ході спілкування чоловік запропонував убезпечити її номер телефону від шахрайських дій. На що жінка охоче погодилася та виконала всі інструкції псевдооператора. Та вже через деякий час зрозуміла, що потрапила на гачок шахрая, виявивши відсутність 73 000 гривень на своєму рахунку.

За обома фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Наразі правоохоронці вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників та їх місцезнаходження.

Працівники поліції звертаються до громадян із застереженням не довіряти незнайомим телефонним співрозмовникам та бути обережними під час Інтернет покупок. На жаль, неможливо передбачити, яка наступна злочинна ідея виникне в шахраїв і яку нову схему вони реалізують. Будьте максимально пильними та обережними, не дайте жодного шансу злодіям збагатитися за ваш рахунок!

Відділ комунікації поліції Сумської області

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