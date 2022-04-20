На Роменщині п’яний мопедист потрапив під колеса вантажівки Поліцейські Роменщини встановлюють обставини зіткнення вантажівки та мопеда.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 16:30 в селі Берестівка Роменського району між автомобілем “VOLVO FN 12”, яким керував 50-річний водій, та мопедом “Дельта”, за кермом якого був 19-річний хлопець.

Як попередньо встановили співробітники поліції, мопедист перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу дороги та допустив зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 19-річний водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Роменської центральної районної лікарні.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Досудове розслідування триває.

Поліція Сумщини