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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:38413

Сумські поліцейські викрили 17-річного наркозакладчика

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України виявили неповнолітнього жителя обласного центру, у якого при собі був амфетамін.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські викрили 17-річного хлопця, який може бути причетним до збуту наркотиків на території міста Суми.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у нього пакунок з психотропною речовиною, зовні схожою на амфетамін, вагою близько 50 грамів. Вилучене поліцейські направили на експертизу для подальшого дослідження.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також проводяться слідчі дії для встановлення повної схеми збуту психотропної речовини та вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Відділ комунікації поліції Сумської області

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