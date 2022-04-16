На Сумщину доставили препарати для лікування ВІЛ Днями Сумщина отримала доставку антиретровірусної терапії для лікування ВІЛ.

В область передали 1120 упаковок препарату TLD (Тенофовір/ Ламівудин/Долутегравір) і дитячого сиропу для лікування малюків із вірусом імунодефіциту людини.

Медикаменти прибули до КНП СОР “Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних хвороб”.

"Наразі препаратом TLD лікуються 80% пацієнтів, які мають ВІЛ. Тож потреба в доставці медикаментів в область була значною. Проте, на сайтах видачі антиретровірусних препаратів у медзакладах ліки ще були в запасі. Сьогодні триває робота з доставки медикаментів у райони", — говорить Лариса Панасенко, заступниця медичного директора з питань профілактики і боротьби зі СНІДом КНП СОР “Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних хвороб.

Зараз область забезпечена схемою з використанням TLD на найближчі три-три з половиною місяці. Препарати з інших схем у залишку на сьогодні також є.

Загалом на Сумщині антиретровірусну терапію приймають 1172 людини, які живуть із ВІЛ. Із них близько 700 — у Сумах.

Закупівлею та доставкою препаратів до українських міст займаються Центр громадського здоров’я МОЗ України за кошти PEPFAR, за підтримки офісу Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), Глобального Фонду із протидії ВІЛ, туберкульозу та малярії (GFATM), Благодійної організації «100% ЖИТТЯ», Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO).

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