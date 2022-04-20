Сумські рятувальники розповіли комунальникам про вибухонебезпечні предмети 0 квітня в м. Суми співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели виступ в колективах КП "Міськводоканал" СМР.

Під час виступу фахівці Служби порятунку роз`яснили присутнім, як необхідно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Головне у таких ситуаціях – не чіпати небезпечних знахідок, відійти на безпечну відстань - не менше 100 м та повідомити зателефонувавши за номером екстреного виклику «101» або «102».

Також рятувальники нагадали працівникам дії при застосуванні хімічної зброї та правила використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області