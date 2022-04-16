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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09104

За парєбрікам: бєлгородцям пропонують доїхати у Крим потягом за 42 години

Майже за місяць із Бєлгорода до Криму вирушить перший потяг. Час у дорозі становитиме понад майже дві доби.

Перший поїзд до Сімферополя вирушить 27 травня о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 день 18 годин 15 хвилин. Журналісти "Бєл.Ру" вирішили вивчити, чи популярний цей потяг серед мешканців області.

Усього 27 травня з Бєлгорода виїдуть п'ять плацкартних вагонів (270 місць) та один купейний (36 місць). На 20 квітня вільними у плацкартних вагонах залишаються 254 місця, а в купейному — 26. Таким чином, бажаючих вирушити до Криму (а, може, за маршрутом до складу найближчої зупинки) небагато — всього 26 осіб.

У продажу також є квитки на поїзд до Криму на липень. Але й там попит невисокий — із 306 місць поки що вільними залишаються 239.

Можливо, такий низький попит пов'язаний з часом у дорозі. Або ж у 2022 році білгородці не розглядають Крим як місце для масового літнього відпочинку.

При цьому, за словами бєлгородців, квитки до Москви через травневі свята стало складно купити. На 20 квітня у продажу є квитки на дев'ять поїздів із Бєлгорода до столиці на 1 травня. Ціна стартує від 1100 рублів. Вільно 2037 місць у вагонах різних класів. Час у дорозі – від 9 до 11 години.

Общество
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