Гуманітарна допомога: порядок її видачі в Тростянці Сьогодні на робочій нараді міський голова Юрій Бова поставив завдання своїм підлеглим зробити процес видачі гуманітарної допомоги в місті більш ефективним.

Він наголосив: головна задача – забезпечувати всіх жителів рівноцінною адресною гуманітарною допомогою й по можливості уникати черг.

Міський голова дав доручення відповідальним працівникам щодо чіткого обліку та сортування гуманітарних вантажів по всіх пунктах гуманітарної допомоги нашого міста.

Видача адресної благодійної допомоги й надалі здійснюватиметься у гуманітарних пунктах, під строгим контролем відповідальних осіб (це працівники Тростянецької міської ради, педагоги). Отримувати гуманітарну допомогу можуть вуличкоми, голови будинкових комітетів, представники ініціативних груп зі списком домоволодінь.

Пункти видачі гуманітарної допомоги діють на базі спортзалу «Локомотив» (для жителів вулиць, розташованих у центрі міста), в міських школах № 1, 2, 3, 4 та в Смородинській школі.

Особливої уваги і підтримки від влади наразі потребують багатодітні родини, одинокі пенсіонери, люди з інвалідністю. Про це також йшла мова на нараді.

Міський голова доручив обстежити кожну сім’ю, де виховується троє і більше дітей, й визначити, якої саме допомоги вони потребують. «Маємо можливість допомогти цим сім’ям будівельними матеріалами для ремонту пошкодженого житла, дитячим та дорослим одягом та взуттям, продуктами харчування, засобами гігієни», - зазначив очільник громади.