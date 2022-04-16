За парєбрікам: на росії з малечку будуть вкладати в голови дітей власну версію «історії» Уроки історії у школах у росії тепер викладатимуть із першого класу, заявив міністр освіти Сергій Кравцов.

У російських школах тепер навчатимуть історію з першого класу. Таку заяву зробив міністр освіти Сергій Кравцов. Наразі цей предмет у школярів з'являється лише у п'ятому класі.

Як зазначив Кравцов, влада зробить все, щоб зберегти історичну пам'ять. У зв'язку з цим Міністр прийняв рішення, що історична освіта тепер буде з першого класу.

Раніше російські політики неодноразово заявляли про спроби деяких зарубіжних країн переписати історію. Президент володимир путін також говорив, що влада зобов'язана забезпечити збереження пам'яті про Велику Вітчизняну війну, пише бєл.ру.