На Недригайлівщині рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО) 18 квітня об 11:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності на відкритій території, у с. Гай, Коровинської ОТГ.

На виклик залучалося відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів, вогонь охопив площу близько 14 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на лісовий масив. О 12:35 загоряння вдалося локалізувати, о 12:46 – повністю ліквідувати. За попередніми даними, припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас, та закликають не випалювати сухостій! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області