На Недригайлівщині рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО)

На виклик залучалося відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття підрозділів, вогонь охопив площу близько 14 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на лісовий масив.
О 12:35 загоряння вдалося локалізувати, о 12:46 – повністю ліквідувати. За попередніми даними, припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас, та закликають не випалювати сухостій!
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області