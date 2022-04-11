У Сумах мотоцикліст в’їхав у стовп У суботу, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими, яка сталася на вулиці Петропавлівській.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 45-річний водій мотоцикла Kawasaki, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду – електроопору.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, тож бригада лікарів одразу шпиталізувала його до медичного закладу.

Перевіривши мотоцикл за наявними базами даних, інспектори з’ясували, що номерний знак зареєстровано зовсім за іншим транспортним засобом.

Тож на місце автопригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Відомо, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.