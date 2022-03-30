На Сумщині на Великодні свята можливі провокації ворога

Інформація від Генерального Штабу Збройних сил України станом на 06.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення....
За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, ситуація в місті залишається спокійно-напруженою....
Віддав незаконний наказ на знищення танковим та артилерійським вогнем населених пунктів Охтирського району - командиру в/ч РФ заочно повідомлено про...
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: росія вигадала новий фейк....
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: ворог продовжує вдаватися до маніпуляцій....