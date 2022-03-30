На Сумщині на Великодні свята можливі провокації ворога Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф». При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це «може відбутися»:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це повідомляє і міноборони рф, яке стверджує, що Київ готує «витончені жахливі провокації» з численними жертвами.

Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними.