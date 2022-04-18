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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11192

На Охтирщині поліцейські офіцери громади оперативно повернули власнику викрадену бензопилу

Зловмисник, знаючи де його знайомий зберігає інструменти, вирішив збагатитися за чужий рахунок. Однак залишитися невикритим йому не вдалося. Тепер за вчинене чоловіку доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.

Вчора до працівників поліції за допомогою звернувся 42-річний місцевий мешканець с. Садки Охтирського району та повідомив, що виявив крадіжку бензопили з майданчику, де він здійснює свою підприємницьку діяльність.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення перевірки поліцейські офіцери громади оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 21-річний знайомий потерпілого, який неодноразово допомагав йому виконувати роботи на підприємстві.

Як виявилось, зловмисник вирішив скориставшись відсутністю власника, зайшов до приміщення металевого вагончика та викрав звідти бензопилу "Stihl". Після цього виніс її за територію підприємства та заховав у кущах, неподалік від місця свого проживання.

Викрадену бензопилу вилучено та повернуто власнику.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 « Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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